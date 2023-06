Panchine Serie A, il punto squadra per squadra: 4 ribaltoni!

CalcioWeb

E’ arrivato il momento dei bilanci dopo l’ultima stagione in Serie A. Le ultime settimane hanno regalato delusioni in campo europeo con le sconfitte delle italiane nelle rispettive finali di Champions, Europa e Conference League. Il Napoli si è laureato campione d’Italia con anticipo e merito, in Champions League Lazio, Milan e Inter. In Europa League spazio a Roma e Atalanta, la Juventus in Conference League anche a causa della penalizzazione. In Serie B Spezia, Cremonese e Sampdoria. Continua a tenere banco il valzer delle panchine: certo il cambio al Napoli, probabile per Frosinone, Lecce e Verona.

Panchine Serie A, il punto squadra per squadra

ATALANTA – E’ tornata ad alti livelli e si prepara a muoversi sul calciomercato per costruire una squadra all’altezza. Confermato Gasperini con rinnovo fino al 2025.

BOLOGNA – E’ una delle sorprese più belle dell’ultima stagione. Thiago Motta si è dimostrato uno dei migliori e l’assalto delle big è stato rispedito al mittente. Sarà l’allenatore rossoblu anche per la prossima stagione.

CAGLIARI – Continua la festa dopo la promozione in Serie A. Il vero protagonista della cavalcata è stato Ranieri, subentrato a stagione in corso e autore di una grande rimonta. Trovato l’accordo per continuare insieme.

EMPOLI – Stagione e salvezza tranquilla con Paolo Zanetti in panchina. Intesa anche per la prossima stagione.

FIORENTINA – Il percorso in Conference League si è fermato in finale. L’offerta del Napoli ha fatto traballare la conferma di Vincenzo Italiano, poi la decisione di rimanere a Firenze almeno per un’altra stagione.

FROSINONE – A sorpresa potrebbe cambiare allenatore. Fabio Grosso è nel mirino del Marsiglia per sostituire Tudor e sembra deciso ad accettare la nuova avventura.

GENOA – Confermato Alberto Gilardino, grandissima sorpresa dell’ultima stagione in Serie B. Accordo inevitabile dopo la promozione in massima categoria.

INTER – E’ andato in scena un summit con Simone Inzaghi ed è stato deciso di continuare insieme con l’intenzione di migliorarsi in campionato e confermarsi in Champions.

JUVENTUS – E’ il punto interrogativo più grande in Serie A. L’ultima stagione non è stata all’altezza e Massimiliano Allegri è tentato dall’offerta dell’Al Hilal. Il livornese non ha ancora deciso, sullo sfondo Tudor e Conte.

LAZIO – Sarà ancora Maurizio Sarri l’allenatore, autore del secondo posto alle spalle della ‘corazzata’ Napoli.

LECCE – La salvezza è arrivata con un colpo di coda. Baroni potrebbe comunque salutare e la dirigenza valuta il nome di Filippo Inzaghi della Reggina.

MILAN – L’ultima stagione non è stata all’altezza, la dirigenza ha deciso giustamente di affidare la rinascita a Stefano Pioli, protagonista di un percorso importante negli ultimi anni.

MONZA – Rinnovo e conferma per Raffaele Palladino, la sorpresa più bella dell’ultimo campionato di Serie A.

NAPOLI – E’ un altro punto interrogativo dopo l’addio di Spalletti. Il presidente De Laurentiis continua a valutare tanti nomi, al momento in pole Paulo Sousa e Galtier.

ROMA – Salvo clamorosi colpi di scena sarà ancora Mourinho l’allenatore per la prossima stagione.

SALERNITANA – Dipende tutto da Paulo Sousa e dalle intenzioni del Napoli per la panchina.

SASSUOLO – E’ ufficiale il rinnovo con Dionisi fino al 2025, continua il progetto ambizioso.

TORINO – L’incontro con Ivan Juric è stato positivo e l’accordo apre prospettive interessanti anche sul fronte calciomercato.

UDINESE – Sarà ancora Andrea Sottil l’allenatore per la prossima stagione, reduce dal percorso sorprendente sulla panchina bianconera.

HELLAS – La salvezza allo spareggio è stata quasi miracolosa. Probabile l’addio di Zaffaroni e Bocchetti potrebbe essere affiancato da un altro allenatore.