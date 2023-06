Playoff Serie B, Parma fuori! La finale sarà Bari-Cagliari

CalcioWeb

La finale dei Playoff di Serie B sarà Bari-Cagliari. È questo il verdetto scaturito dalle due semifinali dei Playoff del campionato cadetto. Dopo il successo del Bari sul Sudtirol maturato nella serata di ieri, quest’oggi un pareggio a reti bianche ha permesso al Cagliari di staccare il secondo pass per la finale che metterà in palio la promozione.

Primo tempo piuttosto equilibrato nel quale il Parma non riesce a costruire grandi pericoli per la porta di Radunovic, mentre il Cagliari si fa decisamente più pericoloso. I sardi trovano addirittura la rete con Lapadula, il Var però annulla per fuorigioco. Nel finale di primo tempo Chichizola risponde presente su Nandez.

Ripresa più scoppiettante, con un altro gol negato, rete in realtà mai avvenuta. Un clamoroso colpo di tacco di Bonny, deviato da Radunovic, si stampa per due volte sulla traversa e altrettante sulla linea di porta. Il Var segnala chiaramente “no gol“.

Nel finale il Parma prova a spingere ma si espone ai contropiedi con Luvumbo che per due volte va vicinissimo alla rete senza trovarla. Ma non importa. Al Cagliari basta anche lo 0-0 per raggiungere la finale contro il Bari.