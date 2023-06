Paulo Sousa al Napoli? L’allenatore della Salernitana si sbilancia sul futuro

CalcioWeb

Paulo Sousa è stato protagonista del rendimento sorprendente della Salernitana ed è finito in cima alla lista dei desideri per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis continua la ricerca al sostituto di Luciano Spalletti e sono tanti i nomi valuti per la prossima stagione. E’ andato in scena un incontro con il tecnico portoghese ma l’ex Fiorentina non è il nome in pole.

La conferma è arrivata dal diretto interessato. “Per ora la mia idea è quella di restare. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo la tipologia di giocatori che ci servono per rafforzare la squadra e non vedo ragioni per cambiare il piano che stiamo costruendo”, le parole in una lunga intervista al sito del giornale lusitano ‘Sol Sapo’.

“Sapete che per me la cosa più importante è che mi venga presentato un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla valorizzazione dei giocatori e alla crescita delle infrastrutture”.

“Quando ho smesso di giocare la prima ambizione che ho avuto è stata quella di diventare presidente della Federcalcio portoghese, Mi vedevo in quella posizione, pensavo di poter aiutare il mio Paese con le esperienze fatte da calciatore in campionati diversi”.

Sulla decisione di tornare in Italia: “sono sempre stato attratto dalle cose difficili. Le difficoltà ti rendono più forte e il calcio italiano è il più duro del mondo. Perché richiede di essere fisicamente al 100%”, conclude.