Playoff Serie C, Lecco promosso! Le 20 squadre della nuova Serie B

CalcioWeb

A 50 anni dall’ultima volta il Lecco ritorna in Serie B! Una favola strepitosa quella dei blucelesti, squadra costruita per evitare la retrocessione, ma in grado di ribaltare ogni pronostico e vincere i Playoff della Serie C strappando al Foggia l’ultimo pass utile per la promozione in Serie B.

La partita regala subito grandi emozioni. Se il Lecco, forte dell’1-2 dell’andata, aveva pensato di provare a resistere a oltranza, dopo appena 4 minuti Foschi deve già ridisegnare il piano partita: Bjarkason controlla fra i centrali e batte il portiere avversario per lo 0-1 del Foggia. Al 33′ arriva il gol del pari. Ogunseye colpisce Bianconi in area, nel tentativo di rinviare, dopo un consulto al Var l’arbitro assegna calcio di rigore: dal dischetto Lepore firma l’1-1.

Nella ripresa il Foggia prova a sfondare, ma la retroguardia del Lecco e il portiere Melgrati rispondono presente. La parità si sblocca in maniera rocambolesca al 78′: una conclusione improvvisa di Doudou trova impreparato Dalmasso che prima non blocca la sfera e poi la respinge sui piedi di Latki che può segnare a porta vuota il 2-1.

E non è finita qui. All’88’, con il Foggia sbilanciato, arriva il colpo del ko definitivo. Lepore scappa sul filo del fuorigioco, supera con un pallonetto il portiere e appoggia di testa il 3-1 che vale la Serie B.

La nuova Serie B 2023-2024

Ascoli Bari Catanzaro Cittadella Como Cosenza Cremonese Feralpisalò Lecco Modena Palermo Parma Pisa Reggiana Reggina Sampdoria Spezia Sudtirol Ternana Venezia