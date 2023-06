Playout Serie B, fumogeni e invasione: Brescia-Cosenza finisce malissimo | VIDEO

Momenti di tensione e paura nel finale del Playout di Serie B fra Brescia e Cosenza. A pochi secondi dal termine, con il Cosenza che, dopo essere andato sotto nel punteggio, aveva da poco trovato il gol del pareggio e la temporanea salvezza, sono piovuti fumogeni nell’area di Micai.

I tifosi del Brescia, furiosi per il punteggio, hanno anche fatto invasione costringendo i calciatori a rifugiarsi negli spogliatoi e la polizia ad entrare in assetto antisommossa. Gara inizialmente interrotta, poi sospesa definitivamente.

Un finale che nessuna delle due squadre meritava. Partita bella e divertente quella del Rigamonti con il Brescia che sfonda il fortino del Cosenza nella ripresa con un pregevole mezzo esterno di Bisoli. Nel momento di maggior arrembaggio però, una punizione del Cosenza viene deviata di testa da Meroni, a tempo quasi scaduto, per l’1-1 che salverebbe i calabresi. Come sarebbe andata a finire non lo sapremo mai. I fumogeni e l’intervento della polizia hanno spinto l’arbitro a decretare la fine dopo una lunga pausa.

#Brescia Ultras take control as their team are effectively condemned to Serie C by a late #Cosenza goal

The players have returned to the dressing room with a minute to play pic.twitter.com/CujTvLW6V0

