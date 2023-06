Polonia, Szczesny nella bufera: una sigaretta scatena il caos

CalcioWeb

La Polonia è reduce dalla clamorosa sconfitta contro la Moldavia nel match delle qualificazioni a Euro2024, la sfida si è conclusa con un sorprendente 3-2. Dopo i gol del doppio vantaggio di Milik e Lewandowski, la Moldavia è riuscita a ribaltare tutto e la situazione di classifica per Szczesny e compagni è difficile.

In più il poriere della Juventus è finito nella bufera. Il motivo? L’estremo difensore è stato visto accendersi una sigaretta subito dopo aver lasciato l’aeroporto. Le critiche sono state furiosi e nel mirino è finito anche Lewandowski, secondo quanto riporta fakt.pl. Il calciatore del Barcellona è accusato di non essersi fermato con i tifosi, alla ricerca di autografi.

Szczesny aveva dichiarato di aver abbandonato il vizio del fumo: “ero solito fumare, sono stato anche multato da Wenger. Ho grande rispetto per lui ma siccome quell’episodio è successo quando ho perso il posto da titolare, è stato sovradimensionato. Ho iniziato a giocare in Premier quando avevo 20 anni, forse all’inizio non ero preparato mentalmente e questo mi è costato qualcosa a livello di reputazione. Ma poi cresci, maturi. Ora sono un marito e un padre, quindi la vita è un po’ cambiata”.