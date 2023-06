Qualificazioni Euro 2024, poker Inghilterra: buone notizie per l’Italia | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Se nella serata di ieri è arrivata una spiacevole sconfitta che ha chiuso le porte della finale di Nations League, questa sera per l’Italia arriva una buona notizia. Azzurri spettatori del loro girone di qualificazione a Euro 2024 mentre le altre 4 squadre del raggruppamento sono scese in campo.

L’Inghilterra, come da pronostico, ha travolto 0-4 Malta blindando la prima posizione con 3 vittorie in altrettante gare. Alle sue spalle proprio l’Italia che, pur senza giocare, guida un terzetto di squadre a 3 punti formatosi dopo la vittoria dell’Ucraina per 2-3 sulla Macedonia del Nord. Completa la classifica del girone Malta, ultima con 0 punti.

Risultati

Venerdì 16 giugno

Finlandia-Slovenia 2-0

Andorra Svizzera 1-2

Bielorussia-Israele 1-2

Danimarca-Irlanda del Nord 1-1

Galles-Armenia 2-4

Gibilterra-Francia 0-3

Grecia-Irlanda 2-1

Kosovo-Romania 0-0

Lettonia-Turchia 2-3

Macedonia del Nord-Ucraina 2-3

Malta-Inghilterra 0-4

San Marino-Kazakistan 0-3

Classifiche

Girone A

Scozia 6 Spagna 3 Norvegia 1 Georgia 1 Cipro 0

Girone B

Francia 9 Grecia 6 Olanda 3 Irlanda 0 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 9 Italia 3 Macedonia del Nord 3 Ucraina 3 Malta 0

Girone D

Turchia 6 Galles 4 Croazia 4 Armenia 3 Lettonia 0

Girone E

Rep. Ceca 4 Polonia 3 Moldavia 2 Isole Faroerne 1 Albania 0

Girone F

Austria 6 Belgio 3 Svezia 3 Estonia 0 Azerbaigian 0

Girone G

Serbia 6 Ungheria 3 Montenegro 3 Lituania 0 Bulgaria 0

Girone H

Finlandia 6 Slovenia 6 Kazakistan 6 Danimarca 3 Irlanda del Nord 3 San Marino 0

Girone I

Svizzera 9 Romania 7 Israele 4 Kosovo 3 Andorra 1 Bielorussia 0

Girone J

Portogallo 6 Slovacchia 4 Bosnia-Erzegovina 3 Islanda 3 Lussemburgo 1 Liechtenstein 0