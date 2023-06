Qualificazioni Euro2024, super Lussemburgo: CR7 da record | CLASSIFICHE

CalcioWeb

Proseguono le gare di qualificazione a Euro2024 con un’altra serata ricca di match, gol ed emozioni. Serata da ricordare per il Lussemburgo che, dopo aver battuto il Liechtenstein nella gara precedente, ha superato per 0-2 anche la ben più attrezzata Bosnia-Erzegovina.

Vittoria facile per il Belgio, una delle due big impegnate questa sera. Lukaku (doppietta) e compagni superano 0-3 l’Estonia. Serve invece Cristiano Ronaldo al portogallo per battere 0-1 l’Islanda nonostante l’uomo in più. CR7 festeggia la 200ª partita in Nazionale con il gol numero 123. Vittoria anche per la Norvegia di Haaland (doppietta) per 3-1 su Cipro. Interrotta a causa del maltempo Scozia-Georgia.

Risultati

Martedì 20 giugno

Austria-Svezia 2-0

Bosnia-Erzegovina-Lussemburgo 0-2

Bulgaria-Serbia 1-1

Estonia-Belgio 0-3

Faeroerne-Albania 1-3

Islanda-Portogallo 0-1

Liechtenstein-Slovacchia 0-1

Moldavia-Polonia 3-2

Norvegia-Cipro 3-1

Scozia-Georgia 2-0

Ungheria-Lituania 2-0

Classifiche

Girone A

Scozia 12 Georgia 4 Nrovegia 4 Spagna 3 Cipro 0

Girone B

Francia 12 Grecia 6 Irlanda 3 Olanda 3 Gibilterra 0

Girone C

Inghilterra 12 Ucraina 6 Italia 3 macedonia 3 Malta 0

Girone D

Turchia 9 Armenia 6 Croazia 4 Galles 4 Lettonia 0

Girone E

Repubblica Ceca 7 Albania 6 Moldavia 5 Polonia 3 Faeroerne 1

Girone F

Austria 10 Belgio 7 Svezia 3 Estonia 1 Azerbaigian 1

Girone G

Ungheria 7 Serbia 7 Montenegro 4 Buglaria 2 Lituania 1

Girone H

Finlandia 9 Kazakistan 9 Danimarca 7 Slovenia 7 Irlanda del Nord 3 San Marino 0

Girone I

Svizzera 10 Romania 8 Israele 7 Bielorussia 3 Kosovo 3 Andorra 1

Girone J

Portogallo 12 Slovacchia 10 Lussemburgo 7 Bosnia-Erzegovina 3 Islanda 3 Liechtenstein 0