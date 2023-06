Qualificazioni Europei, Scozia-Georgia interrotta: si gioca nelle pozzanghere! | VIDEO

CalcioWeb

Un forte acquazzone si è abbattuto sull’Hampden Park di Glasgow durante Sozia-Georgia, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il campo dello stadio scozzese è risultato praticamente impraticabile con la sfera impossibile da far rotolare fra le continue pozzanghere createsi sul terreno.

Eppure, al 6′ minuto, la Scozia è riuscita a passare in vantaggio con McGregor. La gara è stata interrotta. Si attende ora la notizia del ritorno in campo, si spera, in condizioni in cui poter assistere a una partita degna di questo nome.

In teoria queste sono le condizioni peggiori in assoluto. Troppo poco per sospendere. pic.twitter.com/KMrRoWZnag — Friedkinismo (@Friedkinismo11) June 20, 2023