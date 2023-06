Retegui in Serie A, sbloccata la clausola da 15 milioni di euro

CalcioWeb

Colpo di scena sul futuro di Mateo Retegui, destinato a stretto di giro di posta al trasferimento nel campionato italiano. Il calciatore della Nazionale italiana è pronto ad imporsi anche in Serie A e mettersi in mostra agli occhi di Roberto Mancini. Le qualità non sono in discussione e si è dimostrato un attaccante con un ottimo fiuto per il gol.

Il suo soprannome è El Chapita. L’attaccante è figlio di Carlos José Retegui detto ‘Chapa’, ex commissario tecnico della Nazionale argentina di Hockey su prato. Si tratta di una prima punta di movimento, in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte dell’attacco. E’ un attaccante forte fisicamente in grado di fare reparto da solo e dotato anche di un ottimo colpo di testa.

Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, le esperienze successive sono state in prestito con Estudiantes, Talleres e Tigre. E’ in possesso della nazionalità italiana e si è già messo in mostra con la maglia azzurra.

Il futuro di Retegui

Colpo di scena sul futuro di Retegui. L’attaccante di proprietà del Boca Juniors, in prestito al Tigre, sembrava destinato all’Inter. Poi il colpo di scena: si è registrato l’inserimento della Fiorentina, pronta a sbloccare la clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Il club viola prepara una vera e propria rivoluzione nel reparto avanzato. Cabral potrebbe portare una cifra importante nelle casse del club viola e per Jovic è arrivata un’offerta interessante dal Galatasaray. Il primo tassello per l’attacco della Fiorentina è stato individuato in Retegui.