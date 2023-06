Traversa Levante, poi il rigore al 129′: Villalibre regala la promozione all’Alaves | VIDEO

CalcioWeb

Dopo lo 0-0 dell’andata all’Estadio de Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, il Deportivo Alaves vola in Liga al termine di una partita incredibile contro il Levante. Lacrime sugli spalti, di gioia per i tifosi dell’Alaves e di dolori per i padroni di casa.

Il risultato è fermo sullo 0-0: così il Levante è promosso in prima categoria spagnola. Si va ai tempi supplementari. La traversa ferma il Levante e a tempo quasi scaduto la beffa clamorosa. Al 123′ si registra l’assalto finale dell’Alaves, batti e ribatti in area di rigore e l’arbitro fischia un penalty per un tocco con la mano. Dal dischetto, dopo diverse verifiche al Var, si presenta Villalibre: portiere spiazzato, delirio dei tifosi e Alaves promosso in Liga.

Il finale di #LevanteAlaves per la promozione ne #LaLiga è qualcosa di INCREDIBILE 🤯

Rigore DECISIVO al 129º dopo un controllo VAR di quasi 5️⃣ minuti

Villalibre è GLACIALE e manda in paradiso l’Alaves ⚽#DAZN pic.twitter.com/k8ghJTCn58 — DAZN Italia (@DAZN_IT) June 17, 2023