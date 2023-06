Rinnovo Leao, tutto fatto con il Milan: cifre, dettagli e maxi clausola

CalcioWeb

Rafael Leao sarà ancora un calciatore del Milan per diversi anni. Il portoghese ha deciso di prolungare il proprio legame con i rossoneri firmando, nel pomeriggio odierno, il rinnovo di contratto proposto dalla dirigenza.

Leao, MVP della Serie A in carica e giocatore di punta del Milan, ha giocato fin qui 162 partite condite da 41 gol e 36 assist nella sua avventura in rossonero. Numeri che lo rendono un calciatore imprescindibile per lo scacchiere tattico di Pioli e per i piani futuri del Milan.

Cifre e dettagli del rinnovo di Leao con il Milan

Arrivato nel 2019 per poco meno di 30 milioni dal Lille, Leao ha prolungato il suo attuale contratto, in scadenza nel 2024, per altre 5 stagioni, fino al 30 giugno 2028. Secondo Sky Sport, il portoghese guadagnerà circa 5 milioni di euro a stagione più bonus.

È confermata la maxi clausola già presente nel suo contratto, ritoccata al rialzo, fino a 175 milioni di euro. Una cifra che terrà alla larga tutti i top club e che, in caso di follie, permetterà al Milan una liquidità tale da poter ricostruire l’intera squadra.

La questione multa

A complicare non poco la trattativa per il rinnovo di Leao era stato il problema relativo alla multa. Il contenzioso fra Lille e Sporting interessava direttamente il calciatore che voleva prima delle garanzie sulla vicenda. La situazione si è risolta con il versamento di 19.6 milioni da parte dei francesi nelle casse dei portoghesi, 16.5 dei quali relativi alla sanzione, il resto attribuibili a interessi.

Il comunicato del Milan

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell’estate 2019, Rafael ha collezionato 162 presenze, 41 goal e 29 assist in rossonero e si è imposto nel Campionato Italiano come “Miglior Calciatore della Serie A” della scorsa Stagione. AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme”, si legge sul sito ufficiale del Milan.

“Sono molto contento, era una cosa che volevo fare e ora è fatta. Speriamo di fare grandi cose in futuro. La trattativa? Abbiamo trovato l’accordo e sono felicissimo. Testa al Verona e poi al prossimo anno quando vogliamo vincere tante cose importanti. Se cambio numero? Vediamo. Il 17 è un numero speciale per me, poi vedremo”, le dichiarazioni dell’attaccante rossonero.