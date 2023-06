Roma, Foti attacca l’arbitro Taylor: “gli hanno dato un premio in denaro”

CalcioWeb

Gli strascichi polemici della finale di Europa League fra Roma e Siviglia non accennano a placarsi anche a diverse settimane di distanza. Il nuovo spunto per gettare benzina sul fuoco arriva dalla nomina dell’arbitro Taylor fra l’èlite UEFA per la prossima stagione.

Una notizia che, vista la contestazione verso l’arbitraggio della finale (la Roma lamenta 1 rigore non dato e 2 rossi non estratti), non ha raccolto pareri positivi dalle parti di Trigoria. A parlare è stato Salvatore Foti, vice di Mourinho, che su Instagram ha pubblicato due storie dedicate al direttore di gara britannico: “io gli darei anche un premio in denaro a sto punto… anzi probabilmente già lo ha avuto“.

Nella seconda storia Foti ha pubblicato il frame del tocco di mano di Fernando accompagnato dal messaggio: “”il calcio va nella direzione opposta. Non dimentichiamo. Voi? Velocemente”.

Spesso nei guai

Non è la prima volta che Salvatore Foti sia andato un po’ sopra le righe con il suo comportamento. Lo scorso febbraio, dopo Rona-Cremonese di Coppa Italia, era stato squalificato per un mese “perché, al 33′ del secondo tempo, alzatosi dalla propria panchina, rivolgeva agli Ufficiali di Gara, urlando, ripetute espressioni offensive: per avere, inoltre, come rilevato dai rappresentanti della procura federale, rivolto, al 29′ del primo tempo, dopo la segnatura della rete della Cremonese, frasi minacciose verso una dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre proferito al 34′ del secondo tempo, dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, ripetute espressioni blasfeme allontanandosi dal recinto di giuoco; per avere, infine, dopo il termine della gara, posizionatosi davanti allo spogliatoio del Direttore di gara, rivolto al medesimo ulteriori espressioni offensive con tono minaccioso“.

In occasione della gara fra Roma e Feyenoord, invece, era stato espulso e squalificato per 3 giornate (poi ridotte a una) per aver colpito Gimenez con una manata nel tentativo di strappargli il pallone dalle mani per velocizzare la ripresa del gioco.