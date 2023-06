Ruben Dias, l’alcol e la mamma di Grealish: cosa è successo durante la festa del City

CalcioWeb

Dopo aver vinto la Champions League il Manchester City si è dato alla pazza gioia. Come dargli torto. Dopo Premier League e F.A. Cup la squadra di Guardiola ha chiuso uno storico ‘treble’ vincendo anche la tanto agognata prima Champions League della storia del club.

I festeggiamenti sono diventati virali. Grande protagonista Jack Grealish, vestito sempre con la maglia da gioco anche il giorno dopo la partita, fra alcol e bagordi. E se l’esterno inglese sembra essere particolarmente avvezzo ai party, c’è chi invece regge l’alcol molto di meno. È il caso di Ruben Dias, protagonista di una particolare vicenda che riguarda anche lo stesso Grealish e la madre.

Il racconto di Ederson

Ai microfoni di “Globo Esporte”, Ederson ha spiegato quanto accaduto durante la festa: “chi solitamente beve, ha bevuto. Il 99% del gruppo ha bevuto e se l’è goduta. Alcuni giocatori hanno finito solo lunedì. Ti devi godere i momenti belli. Il restante 1% è Nathan Ake. Ci sono altri che non bevono, ma hanno fatto un’eccezione. Ruben Dias ha voluto fare un’eccezione, ma non ha funzionato. Dopo due shottini ha vomitato tutto (ride). Per coincidenza, lo ha fatto nella borsa della madre di Grealish“.