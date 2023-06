Sampdoria, Pirlo si presenta in grande stile: “obiettivo Serie A”

CalcioWeb

Presentazione in grande stile per Andrea Pirlo, pronto ad una grande esperienza sulla panchina della Sampdoria. L’ex Juventus è reduce dal rendimento dai due volti al Karagumruk e l’avventura ai blucerchiati si preannuncia della definitiva consacrazione con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.

Si presenta anche il nuovo proprietario Andrea Radrizzani: “abbiamo salvato la Samp dal rischio fallimento che avrebbe ucciso metà della città di Genova, ma questo è solo l’inizio. Oggi si comincia a parlare di calcio: siamo qui per presentare i primi step del nuovo progetto, che sono Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie, allenatore e Head of Performance. Quando penso alla Samp penso agli anni ’90: il mio obiettivo sarà quello di riportare una società che regali emozioni di gioia. Per questo la scelta è ricaduta su un allenatore che vuole un campo offensivo”.

Poi è il turno di Andrea Pirlo: “ringrazio il presidente per questa opportunità. Per me allenare la Samp è come allenare una squadra di Serie A, non contano le categorie. Sono venuto con grande entusiasmo, ho voglia di ricominciare. Sono riusciti a salvare una società storica simbolo dell’Italia. Da piccolo sono cresciuto con il mito della Samp di Vialli e Mancini. Ora avrò l’opportunità di essere protagonista qui, non vedo l’ora”.

“Ho avuto due esperienze diverse con Juventus e Karagumruk che ritengo molto positive. Al mio primo anno ho raggiunto gli obiettivi e mi ritengo soddisfatto del lavoro fatto, poi in Turchia sono ripartito dal basso per crescere come allenatore. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora sono molto più esperto e consapevole. La Sampdoria per me è una grande opportunità perché la considero una grande squadra. L’obiettivo è lavorare per fare una grande stagione, la Serie B è diversa da altre competizioni ma bisogna mettere sempre il 100%. Il mercato lo valuteremo giorno per giorno, tra chi arriverà e chi partirà”.

“Cosa mi ha convinto? Non serviva tanto per convincermi, avevo già incontrato il presidente nelle scorse settimane. Allenare la Samp è un obiettivo importante per un allenatore. Il sogno e l’obiettivo deve essere il ritorno immediato in Serie A”.