Sampdoria, salta Grosso! Restano in 2: un giovane talento e un ex campione

Dopo la promozione con il Frosinone e la rinuncia alla Serie A, Fabio Grosso sembrava intenzionato a ripartire da un grande club in Serie B con ambizioni di promozione immediata, come la Sampdoria. E invece, nelle ultime ore, le parti si sono allontanate e i rapporti raffreddati. Quell’accordo che sembra ormai solo questione di tempo, secondo Sky Sport, è addirittura saltato. E adesso?

Due candidati per la panchina

Per il ruolo di allenatore della Sampdoria restano due candidati, entrambi italiani ed entrambi provenienti dalla Turchia. Il loro background sportivo è totalmente differente. Il primo nome è quello di Francesco Farioli, carriera dilettantistica da sportivo, ma un propensione davvero interessante per un ruolo in panchina.

Laureatosi in filosofia all’Università degli Studi di Firenze con una tesi sul calcio, pubblicata a Coverciano, ha ricoperto ruoli di vice allenatore, allenatore dei portieri, assistente allo sviluppo dei giovani calciatori del Qatar in vista dei Mondiali. Nel 2021 i primi ruoli di un certo peso in Turchia: prima il Karagumruk neopromosso, portato all’8° posto a soli 31 anni, in qualità di allenatore italiano più giovane in Europa. Poi l’Alanyaspor portato al 5° posto con record di punti nella storia del club.

L’altro nome è quello di Andrea Pirlo. Inutile soffermarsi sulla straordinaria carriera da calciatore ricca di scudetti, Champions League e anche lo storico Mondiale del 2006. Meno brillante la carriera da allenatore: un’esperienza fra luci e ombre alla Juventus, poi l’avventura in Turchia, dopo un anno di stop, con la squadra portata a centro classifica senza infamia e senza lode. Domani la scelta della Sampdoria: Farioli, in questo momento, sarebbe leggermente avanti.