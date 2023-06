Sarri professore per un giorno: lezione a Coverciano al Master UEFA Pro

CalcioWeb

Maurizio Sarri è considerato un ‘maestro’ del calcio, le sue squadre giocano un calcio spettacolare e l’ultima stagione alla Lazio si è conclusa addirittura con il secondo posto in classifica. Nel corso della carriera ha vinto anche tanti premi personali: la Panchina d’oro per la stagione 2015-2016 alla guida del Napoli e la Panchina d’argento per il campionato 2013-2014 con l’Empoli in Serie B.

L’attuale allenatore della Lazio è intervenuto questa mattina a Coverciano per tenere una lezione agli allievi del corso per Uefa Pro, ovvero il massimo livello di formazione per un tecnico.

“È sempre un piacere venire qui”, le parole di Maurizio Sarri prima delle due ore di confronto con i corsisti. Il tecnico ha parlato delle sue idee tattiche, della gestione del gruppo e del suo staff.