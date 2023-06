Scamacca ha deciso, torna in Serie A: lo scambio sblocca l’affare

CalcioWeb

Gianluca Scamacca è potenzialmente uno dei migliori attaccanti italiani, forte fisicamente e bravo anche in zona realizzativa. L’esperienza in Premier League non è stata fortunata e non è riuscito ad imporsi con la maglia del West Ham. Il calciatore ex Sassuolo non si è ambientato nella nuova realtà e l’addio già dalla prossima sessione di mercato è praticamente certo.

Attaccante classe 1999, è una prima punta forte fisicamente e abile sia nel gioco aereo che nel tiro. I suoi idoli sono Zlatan Ibrahimovic e Gabriel Batistuta, in più è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati nel 1999 stilata dal ‘The Guardian’.

Cresciuto nelle giovanili di Lazio e Roma, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Sassuolo. Si dimostra un centravanti moderno e con una certa confidenza con il gol. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Cremonese, Zwolle, Ascoli e Genoa. Nell’estate 2022 è stato ceduto al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus. Il rendimento non è stato all’altezza ed il club inglese avrebbe deciso di sacrificare l’attaccante a partire dalla prossima sessione di mercato.

Scamacca torna in Serie A, lo scambio sblocca l’affare

Tante squadre di Serie A si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni di Scamacca, soprattutto Juventus e Milan. Nelle ultime ore, però, si è registrato lo scatto decisivo della Roma. I giallorossi sono alla ricerca del sostituto di Abraham, reduce da un gravissimo infortunio. Il nome in cima alla lista è sempre stato quello di Lukaku, ma il belga è sempre più tentato dall’offerta dell’Al Hilal.

La Roma ha così deciso di cambiare obiettivo e tutte le attenzioni sono finite su Scamacca. L’ex Sassuolo è un calciatore in grado di integrarsi al meglio con gli schemi di Josè Mourinho e lo Special One ha dato l’ok per affondare il colpo. La valutazione è vicina ai 30 milioni, la Roma avrebbe proposto nella trattativa l’inserimento di una contropartita, il difensore Ibanez.