Sergio Rico in coma, l’aggiornamento sulle condizioni di salute è sconcertante

Arrivano brutte notizia dalla Spagna. Le condizioni di Sergio Rico, portiere spagnolo del PSG, sono nuovamente peggiorate. Il portiere aveva riportato un grave trauma cranico cadendo da cavallo, lo scorso 28 maggio, mentre partecipava al pellegrinaggio organizzato nel villaggio andaluso di El Rocio.

Il portiere era entrato in coma, ma mercoledì scorso le sue condizioni erano migliorate. “Le Parisien” ha però comunicato un nuovo peggioramento: l’estremo difensore è rientrato in stato di coma e si trova sedato e sotto osservazione da parte dei medici del “Virgen del Rocío” di Siviglia. “E’ di nuovo sedato e rimane in gravi condizioni“, così recita il bollettino emanato dall’ospedale.