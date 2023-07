Serie A e Coppa Italia, inizia lo spettacolo: ufficializzate le date e le soste

CalcioWeb

E’ pronta ad iniziare la stagione di calcio 2023/2024 ed il primo passo sarà il sorteggio del calendario in Serie A. La Lega ha ufficializzato le date del massimo campionato italiano e Coppa Italia tra soste e turno infrasettimanale. L’inizio della Serie A è previsto per il 20 agosto, il turno infrasettimanale mercoledì 27 settembre e quattro soste. L’ultima giornata è fissata il 26 maggio.

La Coppa Italia in campo il 6 agosto per il turno preliminare, da dicembre gli ottavi di finale, poi di seguito quarti, semifinale e finale fissata per mercoledì 15 maggio 2024.