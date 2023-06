Serie A, Massimo Mauro svela la prossima squadra di Conte

CalcioWeb

La stagione in Serie A è pronta ad andare definitivamente in archivio, l’ultima giornata ha regalato i verdetti in Europa e Conference League mentre in zona salvezza è stato tutto rimandato alla prossima settimana con lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia. Il Napoli si è laureato campione d’Italia con grande merito, in Champions League Lazio, Inter e Milan.

Qualificazione in Europa League per la Roma, in grado di vincere a tempo quasi scaduto contro lo Spezia, al quinto posto l’Atalanta di Gasperini. Solo Conference League per la Juventus, condizionata dai problemi fuori dal campo. Come già detto sarà una tra Hellas Verona e Spezia a raggiungere in Serie B Sampdoria e Cremonese.

Il valzer di panchine in Serie A

E’ destinato a partire un valzer di panchine in Serie A. Partiamo dalle conferme: Sarri alla Lazio, Juric al Torino, Palladino al Monza, Sottil all’Udinese, Dionisi al Sassuolo, Zanetti all’Empoli, Paulo Sousa alla Salernitana, Inzaghi all’Inter, Pioli al Milan, Gilardino al Genoa e Grosso al Frosinone. Verso la conferma anche Gasperini all’Atalanta e Mourinho alla Roma. Certo l’addio di Spalletti al Napoli, dubbi su Allegri alla Juventus, Italiano alla Fiorentina, Thiago Motta al Bologna, Baroni al Lecce.

Antonio Conte è reduce dall’esperienza deludente sulla panchina del Tottenham e il rapporto si è concluso con l’esonero. Continuano a circolare voci sul ritorno in Italia dell’ex Ct della Nazionale, in particolar modo la confessione di Massimo Mauro non è passata inosservata: “ho sentito alcuni amici a Torino, dicono che Conte potrebbe tornare alla Juventus”.

La Juventus è reduce da una stagione molto deludente in campionato e in Europa. In Serie A ha chiuso lontanissima dal Napoli e addirittura alle spalle della Lazio, anche senza penalizzazione. In Champions League la fase a gironi non è stata all’altezza e in Europa League il percorso si è fermato in semifinale. Allegri è legato da altri due anni di contratto ma il rapporto con la dirigenza non sembra dei migliori. Conte alla Juventus? La bomba di Massimo Mauro ha iniziato a dividere i tifosi bianconeri.