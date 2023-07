Shock Reggina, è fuori dal campionato di Serie B

CalcioWeb

Gravissima defezione nel prossimo campionato di Serie B, la Reggina è stata esclusa. La domanda di iscrizione non è stata approvata dalla Covisoc. La decisione è definitiva e ufficiale. A differenza di quanto ipotizzato alla vigilia, alla base della scelta non c’è soltanto la mancanza del pagamento degli ormai famosi 780 mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche la mancanza di altri documenti ed emolumenti che erano imprescindibili ed obbligatori per l’iscrizione, come riporta StrettoWeb.

Adesso la società ha la possibilità di fare ricorso su cui il Consiglio Federale si esprimerà il 7 luglio. Ma è molto difficile rimediare alle mancanze del club.