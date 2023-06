Lo Spezia ha deciso: il nuovo allenatore dopo l’amara retrocessione

CalcioWeb

Lo Spezia è reduce dall’amara retrocessione in Serie B dopo lo spareggio playout contro l’Hellas. La stagione è stata dai due volti, positiva nella prima parte e disastrosa nella seconda. L’errore più grande è stato forse l’esonero di Luca Gotti, l’arrivo di Leonardo Semplici non è servito a risollevare la situazione.

La decisione inevitabile è stata quella di non confermare l’ex Spal e nelle ultime ore è andato in scena lo scatto decisivo per il tecnico della prossima stagione. Si tratta di Massilimiliano Alvini, reduce dall’esperienza sulla panchina della Cremonese. Dopo la strepitosa promozione in Serie A, il 53enne non si è confermato e il gruppo non è riuscito a esprimersi. La squadra ha comunque giocato un buon calcio, sempre propositivo e con l’obiettivo di costruire gioco.

Alvini è un allenatore di calcio classe 1970, predilige il modulo 3-4-1-2 ma è in grado di adattarsi in base alle caratteristiche dei calciatori. Nel corso della carriera da allenatore è stato protagonista sulle panchine di Signa, Quarrata, Tuttocuoio, Pistoiese, Albinoleffe, Reggiana, Perugia e Cremonese.