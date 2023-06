Squalificati Serie A, il giudice sportivo: assenze pesantissime per Lazio e Roma

CalcioWeb

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato gli ultimi verdetti, in attesa dello spareggio salvezza tra Spezia e Hellas Verona. Il Napoli si è laureato campione d’Italia, in Champions League anche Lazio, Inter e Milan. In Europa League Roma e Atalanta, in Conference League la Juventus.

E’ attesa per l’ultima partita della stagione, lo spareggio tra Spezia e Hellas Verona. Nel frattempo il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati, out all’esordio nella prossima stagione.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 giugno 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, tre bengala e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SANTOS DA SILVA Marlon (Monza): per avere, al 25° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco colpito con una manata la schiena di un avversario, e, per avere inoltre, mentre abbandonava il terreno di giuoco, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CAMBIAGHI Nicolo (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DYBALA Paulo Exequiel (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

GYASI Emmanuel (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KOUAME Kouakou Christi (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PIATEK Krzysztof (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

FOTI Salvatore (Roma): per avere, al termine del primo tempo, rientrando negli spogliatoi, rivolto ad un Assistente espressioni ingiuriose; recidivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00

BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona): per avere, al 27° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 25° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara una critica irriguardosa.