Szczesny, racconto shock sul malore improvviso: “pensavo di morire”

CalcioWeb

“È stato spaventoso. Pensavo davvero che stessi per morire“. Con queste parole Wojciech Szczesny è tornato a parlare del malore improvviso avuto durante la sfida di Europa League fra Juventus e Sporting Lisbona. Intervistato da Canal Plus Sport Polonia, l’estremo difensore ha commentato l’episodio rivelando i retroscena di un momento di forte apprensione.

“Dopo aver passato una palla al difensore mi sentivo come se il mio cuore stesse per esplodere, durante un calcio d’angolo ho detto a Milik che stavo male ma i giocatori dello Sporting stavano già battendo un calcio d’angolo. – ha rivelato – Il dolore al petto era orribile, fino ad oggi non sappiamo ancora quale fosse la ragione dietro, probabilmente problemi alla schiena / alla colonna vertebrale“.