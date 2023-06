Tabellone Coppa Italia 2023/2024: gli accoppiamenti ed i possibili incroci

CalcioWeb

E’ già altissima l’attesa in vista dell’inizio della prossima stagione. In particolar modo è stato sorteggiato il tabellone di Coppa Italia dell’edizione 2023-2024 e sono in arrivo le prime indicazioni. Al torneo prenderanno parte quaranta squadre in tutto e otto inizieranno il loro cammino direttamente negli ottavi di finale.

Le teste di serie sono 8: Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e la Fiorentina. Sono finite nella stessa parte del tabellone l’Inter (1), la Fiorentina (8), l’Atalanta (5) ed il Milan (4). Nell’altra parte del tabellone figureranno invece la Lazio (3), la Roma (6), la Juventus (7) ed il Napoli (2). Già nei quarti di finale si potrebbe figurare un Inter-Fiorentina e un derby di Milano in semifinale. Lazio e Roma potrebbero potenzialmente sfidarsi in un Derby della Capitale già nei quarti di finale, così come Napoli e Juventus.

Inter e Juventus, invece, potrebbero incontrarsi solamente in finale.