Tonali al Newcastle, il retroscena: il calciatore in lacrime

E’ finita l’avventura di Sandro Tonali con la maglia del Milan. Il calciatore è concentrato sull’Europeo Under 21 con la maglia dell’Italia e le ultime ore sono state caldissime sul fronte del calciomercato per la trattativa con il Newcastle. Il club inglese ed i rossoneri hanno raggiunto l’accordo per una cifra di quasi 80 milioni di euro, al calciatore un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro più due di bonus.

Continua a circolare un retroscena sulla reazione del calciatore, svelato da ‘Repubblica’. Secondo quanto riportato Tonali voleva restare al Milan e quando gli è stato detto dell’accordo con il Newcastle è scoppiato a piangere: lui pensava di rimanere per tutta la carriera al Milan, diventandone la bandiera, come gli aveva prospettato Paolo Maldini.

Poi l’addio del dirigente, adesso quello di uno dei calciatori più importanti dei rossoneri.