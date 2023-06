Tonali al Newcastle, ci siamo: è la cessione più costosa di un italiano nella storia

CalcioWeb

In dirittura d’arrivo l’ok definitivo per la cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di circa 80 milioni, al calciatore verrà quasi triplicato l’attuale stipendio percepito in rossonero. Una situazione “win-win” per tutte le parti in causa. E poi a un’offerta del genere è impossibile dire di no.

Il Newcastle ha alzato il tiro accontentando le richieste del Milan: gli 80 milioni per Tonali sono non soltanto la cessione più remunerativa della storia del Milan (superati i 67 milioni di Kakà al Real Madrid), ma rappresentano anche la cessione più costosa di sempre che riguarda un calciatore italiano (superati i 57 milioni di Jorginho dal Napoli al Chelsea).

La top 10 delle cessioni più costose degli italiani dalla Serie A

Sandro Tonali: 80 milioni dal Milan al Newcastle Jorginho: 57 milioni dal Napoli al Chelsea Federico Chiesa: 55,1 milioni dalla Fiorentina alla Juventus Gianluigi Buffon: 52,88 milioni dal Parma alla Juventus Christian Vieri: 46,48 milioni dalla Lazio all’Inter Nicolò Barella: 44,5 milioni dal Cagliari all’Inter Leonardo Bonucci: 42 milioni dalla Juventus al Milan Federico Bernardeschi: 40 milioni dalla Fiorentina alla Juventus Mattia Caldara: 37,74 milioni dalla Juventus al Milan Moise Kean: 37 milioni dall’Everton alla Juventus