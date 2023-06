Tonali-Newcastle, affare fatto: visite mediche in corso | FOTO

E’ finita l’avventura di Sandro Tonali con la maglia del Milan. E’ stata concretizzata la trattativa tra rossoneri e Newcastle a cifre altissime: quasi 80 milioni di euro al club rossonero, 8 + 2 di bonus al calciatore per i prossimi 6 anni. Il centrocampista è concentrato sull’avventura all’Europeo Under 21 con l’intenzione di trascinare la squadra con la sua qualità ed esperienza ad alti livelli.

I dirigenti del club inglese si sono presentati nel ritiro azzurro per formalizzare la trattativa: è andato in scena l’incontro diretto con il calciatore e gli ultimi dettagli sono stati limati. La trattativa è chiusa e l’annuncio è atteso a stretto giro di posta.

Poco dopo le 15 Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per andare a sostenere le visite mediche in una clinica del centro di Cluj. Quella contro la Francia è stata l’ultima partita di Tonali da calciatore del Milan.

Visite mediche di #Tonali in una clinica di Cluj dove è in ritiro con la Under21. Dopo l’ok fisico il via al trasferimento al #Newcastle.#Calciomercato #Milan #RadioRadio pic.twitter.com/fiTduqpbcR

