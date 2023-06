Euro 2021, il trauma di Spinazzola: “ho pochi ricordi del successo di Wembley”

CalcioWeb

La gioia per la vittoria dell’Europeo con l’Italia nel 2021, ma anche un grande trauma a causa della rottura del tendine d’Achille nel corso dei quarti di finale con il Belgio. È tornato sull’argomento Leonardo Spinazzola, uno dei protagonisti dell’ultimo grande trionfo della nazionale italiana a Wembley.

“Devo dire la verità. Mi ricordo pochissimo di quei giorni e di quell’anno, l’ho detto anche al mio compagno di squadra alla Roma Bryan Cristante. E sinceramente mi dispiace perché è stato un periodo importante per me come calciatore ma anche per la mia famiglia. Di sicuro la gioia di aver vinto e di essere entrato nella storia non andrà mai via. I nomi della formazione che ha vinto l’Europeo non saranno mai cancellati. Poi dopo qualche mese è subentrata la tristezza per non aver potuto giocare la semifinale e la finale“, ha ammesso Leonardo Spinazzola.

L’esterno della Roma è intervenuto durante la diretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto, il primo NFT PHYGITAL sportivo che dà vita a una nuova community pronta a connettere il mondo reale con quello digitale, nato dall’idea di avvicinare in maniera privilegiata 4.444 appassionati del mondo del calcio alla nuova realtà digital sempre più presente nel mondo sportivo e anche ai calciatori – protagonisti del progetto – attraverso experience esclusive (aste riservate, aperitivi, cene, viaggi, video dediche e molto altro) ideate e riservate ai membri della community. Fanast RFT è stato ideato da Reset Marketing, Davide Lippi e Carlo Diana, e Gianluca Spadoni, imprenditore e formatore romagnolo creatore di Evolution Forum Business School.

Spinazzola è uno degli ambassador di Fanast RFT insieme a Carlo Diana, Davide Lippi, Marcello Lippi, Eleonora Goldoni, Giorgio Chiellini, Gianluca Di Marzio e Franck Ribéry.

Futuro della Nazionale

Sulla Nazionale di calcio, Spinazzola ha dichiarato “sono molto fiducioso per il futuro perché abbiamo tanti giocatori giovani e forti che devono ancora esplodere – ha dichiarato Spinazzola – Uno su tutti Alessandro Bastoni che è giovane ma ha già disputato la finale dell’Europeo, di Europa League e di Champions League con l’Inter. Poi abbiamo anche Frattesi, Tonali, Zaniolo, Chiesa, Scamacca, tutti con un potenziale incredibile“.

Le maglie

L’esterno giallorosso ha poi raccontato un aneddoto sulle maglie scambiate con i campioni. “Non sono solito scambiare le magliette con altri calciatori alla fine delle partite, ad esempio dopo aver affrontato l’Argentina con la nazionale italiana volevo quella di Messi ma alla fine mi vergognavo troppo e non gliel’ho chiesta – ha dichiarato Spinazzola – Devo però ammettere che a casa ho 3 magliette di Douglas Costa. Quando giocavo alla Juventus ero innamorato di questo giocatore e con lui l’ho scambiata tre volte. Ovviamente ho anche quella di Gianluigi Buffon, ma non quella di Cristiano Ronaldo“. Spinazzola ha giocato assieme a CR7 alla Juve nella stagione 2018-19 quando insieme hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League dopo la rimonta con l’Atletico Madrid agli ottavi. Poi con l’Ajax nel turno successivo l’eliminazione a sorpresa.