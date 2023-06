Tris di colpi dell’Inter sul mercato: lo juventino e due ex Serie A

CalcioWeb

La stagione dell’Inter è stata di altissimo livello e le critiche sono ormai un lontano ricordo. Il momento di difficoltà è alle spalle, l’allenatore Simone Inzaghi è stato in grado di risollevare la situazione grazie alla sua professionalità e competenza. L’ex Lazio è stato criticato ingiustamente, adesso continua a togliersi i sassolini dalla scarpa.

Sono già andati in scena alcuni contatti con la dirigenza per programmare al meglio la prossima stagione. La squadra è già competitiva e l’intenzione è quella di regalare all’allenatore altri tre o quattro calciatori in grado di fare la differenza anche in campo europeo. Un reparto pronto ad una mezza rivoluzione è l’attacco, considerando le offerte per Dzeko, la situazione incerta di Lukaku ed i dubbi su Correa.

Inter, trattative avviate per tre colpi

PAREDES – Il dirigente Marotta fiuta un altro grandissimo affare anche sotto l’aspetto economico. L’argentino campione del mondo è reduce dalla brutta stagione con la maglia della Juventus, ma le qualità non sono assolutamente in discussione. L’argentino è stato penalizzato dal gioco dei bianconeri e non è riuscito ad esprimersi al meglio. La Juve ha deciso di non esercitare il riscatto ed è certo il ritorno al Psg, ma solo di passaggio. Il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe favorire un nuovo trasferimento, l’Inter continua i contatti.

KOULIBALY – Anche la stagione del difensore ex Napoli è stata sottotono. L’Inter continua la ricerca al sostituto di Skriniar e quello di Koulibaly è il nome prepotentemente in pole per la difesa. E’ di proprietà del Chelsea e le parti sono in contatto anche per altri calciatori, soprattutto Onana e ovviamente Lukaku. La trattativa per il portiere potrebbe concludersi con l’inserimento di Koulibaly e conguaglio economico.

KESSIE – L’ex Milan non rientra più nei piani del Barcellona. La stagione del centrocampista non è stata entusiasmante e la cessione è praticamente certa. Sfumato il ritorno in rossonero, potrebbe concretizzarsi l’alto tradimento. La valutazione è di 35 milioni di euro ma l’Inter punta all’inserimento di una contropartita. Marotta è scatenato sul calciomercato ed è pronto a chiudere tre colpi di altissimo livello.