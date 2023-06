Ufficiale Gundogan al Barcellona: la clausola rescissoria è mostruosa

CalcioWeb

Ilkay Gundogan è ufficialmente un calciatore del Barcellona, l’annuncio è arrivato direttamente dal club blaugrana attraverso i propri canali social. Il centrocampista arriva in Spagna da svincolato, dopo il rendimento di altissimo livello con la maglia del Manchester City e la vittoria del Triplete.

“FC Barcelona e Ilkay Gündoğan hanno raggiunto un accordo per il nazionale tedesco per firmare per i catalani ora che il suo contratto con il Manchester City è terminato. Si unirà per due stagioni, fino al 30 giugno 2025, con l’opzione di rimanere per un altro anno. La sua clausola di buyout è stata fissata a 400 milioni di euro”, si legge sul sito ufficiale del club.

Gündoğan, culé para las próximas dos temporadas, más una opcional ¡BIENVENIDO! ❤💙 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 26, 2023