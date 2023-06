Ultima giornata di Ligue 1: i verdetti finali del campionato francese | CLASSIFICA

CalcioWeb

Anche sul campionato francese è calato il sipario. È stata una stagione emozionante quella vissuta in Ligue 1 con il testa a testa fra PSG e Lens deciso solo alle battute finali con Messi (oggi l’addio ai parigini) e compagni che si sono portati a casa l’11° titolo della storia del club.

Lens qualificato in Champions League insieme al Marsiglia che però dovrà passare dai preliminari. Rennes in Europa League insieme al Tolosa vincitore della Coppa di Francia, mentre in Conference League ci va il Lilla. Monaco e Lione grandi escluse dalle coppe e deluse.

In bassa classifica alle già retrocesse Angers, Troyes e Ajaccio si aggiunge, proprio all’ultima giornata, l’Auxerre sconfitta in casa 1-3 dal Lens. Si salva il Nantes grazie al successo per 1-0 sull’Angers.

Risultati 38ª Giornata Ligue 1

Sabato 3 giugno

Ore 21:00

AC Ajaccio-Marsiglia 1-0

Auxerre-Lens 1-3

Brest-Rennes 1-2

Lorient-Strasburgo 2-1

Monaco-Tolosa 1-2

Nantes-Angers 1-0

Nizza-Lione 3-1

PSG-Clermont 2-3

Reims-Montpellier 1-3

Troyes-Lille 1-1

Classifica finale Ligue 1

PSG 85 (C) Lens 84 Marsiglia 73 Rennes 68 Lilla 67 Monaco 65 Lione 62 Clermont 59 Nizza 58 Lorient 55 Reims 51 Montpellier 50 Tolosa 48 Breest 44 Strasburgo 40 Nantes 36 Auxerre 35 AC Ajaccio 26 Troyes 24 Angers 18

Verdetti Ligue 1

Campione di Francia

PSG 85

Qualificate in Champions League

Lens 84

Marsiglia 73 (preliminari)

Qualificata in Europa League

Rennes 68

Qualificata in Conference League

Lilla 67

Retrocesse

Auxerre 35

Ajaccio 26

Troyes 24

Angers 18