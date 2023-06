Ngonge devastante, il Verona è salvo! Lo Spezia nell’inferno della Serie B

CalcioWeb

E’ andato in scena a Reggio Emilia lo spareggio in Serie A per decidere l’ultima squadra retrocessa nel torneo cadetto, dopo Sampdoria e Cremonese. L’Hellas Verona è stato protagonista di una vera e propria impresa, in grado di recuperare una situazione disperata a poche giornate dal termine. Lo Spezia, invece, non è riuscito a mantenere un vantaggio che sembrava tranquillizzante.

Pertenza fortissima dell’Hellas Verona che passa in vantaggio con un gol di Faraoni. La reazione dello Spezia è immediata, il tiro di Ampadu viene deviato e si infila in rete per il pareggio. Poi Ngonge decide di salire in cattedra e sigla due gol da stropicciarsi gli occhi. Al 68′ Faraoni ferma il pallone con le mani e viene inevitabilmente espulso. Dal dischetto si presenta Nzola, ma si fa ipnotizzare da Montipo. Finisce 1-3, il Verona è salvo e lo Spezia in Serie B.