Addio Milan, Tonali vuota il sacco: la speranza e la reazione di Leao

“Il Milan mi ha trattato come un figlio: lasciare il club è stata la scelta più difficile della mia carriera“. Di ritorno a Milano dopo aver vissuto il suo primo giorno da calciatore del Newcastle, Sandro Tonali ha rivolto subito un pensiero sul Milan. Impossibile per l’ormai ex centrocampista rossonero dimenticare la sua squadra del cuore anche dopo la cessione.

“Voglio bene a tutte le persone che hanno lavorato con me, li guarderò in televisione e continuerò a fare il tifo per loro. La mia scelta legata all’addio di Maldini? Paolo per me è stato importantissimo, soprattutto durante la mia prima stagione a Milano. È stato e resta un punto di riferimento per noi ragazzi“, ha dichiarato.

La chiacchierata con Leao

Tonali rivela un retroscena su come Leao abbia preso la notizia del suo addio: “all’inizio è rimasto sorpreso, poi ha capito la mia scelta. Resteremo in contatto, siamo grandi amici“. In conclusione l’ex Milan dà un arrivederci all’ambiente rossonero: “spero un giorno di poter tornare qui e di vedere i tifosi del Milan sorridenti“.