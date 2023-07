Agnelli di nuovo a processo, la Procura chiede altri 20 mesi di squalifica

CalcioWeb

Andrea Agnelli è costretto a fronteggiare situazioni delicate anche dal punto di vista personale. L’ex presidente della Juventus è pronto ad affrontare il processo per il secondo filone dell’inchiesta Prisma, quello relativo alla manovra stipendi, partnership con agenti e altre squadre.

Per questo filone il club bianconero e gli altri dirigenti coinvolti hanno patteggiato una multa di 780.000 euro. Agnelli, già sanzionato in via definitiva sul fronte sportivo dal Collegio di Garanzia del Coni con due anni di squalifica, ha deciso di presentare ricorso.

La Procura della Federcalcio ha chiesto 20 mesi di inibizione in occasione dell’udienza di primo grado che si è tenuta in mattinata, mentre il dispositivo del tribubnale con la sentenza è atteso nel pomeriggio.