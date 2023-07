Al Nassr, Cristiano Ronaldo lancia l’acqua ad un cameraman | VIDEO

Cristiano Ronaldo continua a dimostrarsi sempre più nervoso nell’esperienza con la maglia dell’Al Nassr. L’ultima prestazione in coppa contro l’Al-Shabab non è stata all’altezza e il risultato di 0-0 continua a confermare le difficoltà della squadra.

L’ex calciatore della Juventus è ancora in grado di fare la differenza e, dopo una prima stagione di ambientamento, dovrà cambiare passo anche dal punto di vista realizzativo. Al termine dell’ultima partita si sono registrati momenti di tensione. Nel dettaglio un gesto di Ronaldo è diventato virale.

Il portoghese ha abbandonato il campo sconsolato e deluso per la prestazione personale e di squadra. A bordocampo si è avvicinato un cameraman e il gesto non è stato apprezzato dal calciatore: Cr7, infatti, gli ha lanciato dell’acqua, scatenando le reazioni social.

🚨🚨🚨Cristiano Ronaldo throws a bottle at the cameraman and gestures to make him go away after Al Nassr draws with Al Shabab in Arab Club Champions Cup.#Ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr #Alshabab pic.twitter.com/ePVrTAlH6t

— FNews (@RMarmenia) July 29, 2023