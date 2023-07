Ancelotti, c’è l’accordo sulla nuova squadra: l’annuncio internazionale

CalcioWeb

Nelle ultime settimane il nome di Carlo Ancelotti è stato costantemente al centro di rumor di mercato che ne indicavano l’addio dalla panchina del Real Madrid. Un addio che non si materializzerà in questa stagione, ma a partire dalla prossima. Adesso è ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile a partire dal 2024.

L’annuncio

La conferma è arrivata direttamente dalla CBF, la Federcalcio del Brasile, per bocca del presidente Ednaldo Rodrigues che intervistato dalla CNN ha dichiarato: “Diniz è un allenatore con una proposta di gioco molto vicina a quella del tecnico che assumerà il controllo della selezione del Brasile a partire dalla Copa America: Ancelotti“.

E nel 2023?

Nell’anno di transizione toccherà al brasiliano Fernando Diniz allenare il Brasile impegnato in 6 partite di qualificazione per i Mondiali 2026 fra le quali anche le sfide con Argentina e Uruguay.

Ancelotti diventerà il primo straniero ad allenare il Brasile da quasi 60 anni! L’ultimo fu l’argentino Filpo Nunez che guidò la selezione verdeoro nel 1965 ma per una sola partita. Per ‘Carletto’ sarà la prima esperienza in una Nazionale dopo aver guidato grandi potenze del calcio mondiale quali Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco e PSG.