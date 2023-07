Assalto dell’Arabia Saudita al calcio italiano: Marotta risponde così sul calciomercato

CalcioWeb

Giornata di presentazione in casa Inter, l’obiettivo è confermarsi in Champions League e migliorare il risultato in campionato. Il mercato dei nerazzurri ha regalato la cessione di Brozovic in Arabia Saudita ed è pronto l’assalto ad altri calciatori.

Proprio sull’argomento si è sbilanciato Beppe Marotta. “Sul nostro calcio pesano difficoltà burocratiche sulle strutture e noi ne siamo un esempio per la questione nuovo stadio. I capitali dell’Arabia Saudita sono arrivati in Europa e hanno iniziato ad acquistare giocatori, riducendo il valore del nostro calcio, ma alimentando anche le casse dei club per costruire il proprio futuro”.

Sul calciomercato: “l’anno che inizia deve essere di ulteriore stimolo per far bene. E’ in atto anche una campagna di trasferimenti. Ausilio sta lavorando egregiamente in sintonia col mister e nel rispetto delle linee guida indicate dalla proprietà. In questi anni senza fare grandissimi investimenti abbiamo costruito squadre importanti che Inzaghi è riuscito a valorizzare in pieno. Mancano ancora 40 giorni all’inizio del campionato e c’è ancora tanto lavoro da fare. Cercheremo di fare una squadra competitiva, dando un’identità. I tre acquisti fatti hanno una connotazione chiara, indirizzata a ringiovanire la rosa e dare un contributo alla Nazionale. L’Inter sarà competitiva perché lo vogliamo”.