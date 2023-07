Attacco Milan, Scamacca o Morata? Tra i due litiganti il terzo gode

CalcioWeb

Il calciomercato del Milan è pronto a svoltare definitivamente dopo la cessione di Tonali al Newcastle per circa 80 milioni di euro. Il club rossonero ha deciso di sacrificare il centrocampista per realizzare una plusvalenza monstre e finanziare gli altri innesti in entrata. Il primo colpo è stato l’arrivo del centrocampista Loftus-Cheek, in fase avanzata anche la trattativa per Pulisic e sono in corso valutazioni su Kamada.

Una situazione calda è anche quella legata alla prima punta e continuano le valutazioni dopo l’addio di Ibrahimovic e la probabile partenza di Origi. Il Milan è alla ricerca di un calciatore in grado di alternarsi con Giroud e giocare anche in altre posizioni del reparto avanzato.

Il primo nome è Scamacca, in grado però di giocare solo da prima punta, nell’identikit potrebbe rientrare Morata. Tra i due litiganti il terzo gode. E’ in risalita infatti il nome di Boulaye Dia, appena riscattato dalla Salernitana. Il calciatore è reduce dal rendimento di altissimo livello con Paulo Sousa ed è finito nel mirino della big. La valutazione è di poco superiore ai 25 milioni di euro.

Chi è Boulaye Dia

Boulaye Dia è un calciatore senegalese con cittadinanza francese, attaccante della Salernitana e delle nazionale senegalese, con cui si è laureato campione d’Africa nel 2022. E’ una prima punta molto veloce, bravo ad attaccare la profondità e scambiare bene con i compagni, in più è dotato di un ottimo tiro.

La prima vera esperienza della carriera è stata allo Stade Reims, ma il vero salto di qualità si è registrato al Villarreal. Si è dimostrato un ottimo punto di riferimento, poi il passaggio alla Salernitana. La stagione è stata della definitiva consacrazione e si è conclusa con il grandissimo gol allo stadio ‘Maradona’ che ha rimandato lo scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. Adesso la possibilità del salto di qualità in una big.