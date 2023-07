Bologna, ufficializzate le nuove maglie: lo sponsor è… Saputo | FOTO

CalcioWeb

Il Bologna si prepara a tornare in campo a disposizione di Thiago Motta con il chiaro obiettivo di disputare una stagione importante. Il club rossoblu, attraverso un comunicato ufficiale, ha presentato le maglie per la prossima stagione.

Il rosso e il blu scorrono nelle vene di chi ha a cuore il Bologna Fc 1909 e si sente parte della sua storia. Ogni stagione è caratterizzata da una nuova maglia, una maglia da sempre presente in ogni momento della vita dei tifosi rossoblù. Lo saranno anche le nuove maglie Home e Away per la stagione 2023-24.

Due maglie – caratterizzate quest’anno dal logo del main partner Saputo – che rappresentano tradizione ma anche innovazione stilistica. Un design ispirato al mondo della moda, in continuità con la maglia della stagione 22-23, caratterizzato in questo caso da un pattern allover di loghi BFC disposti in diagonale. Continua inoltre l’impegno condiviso tra club e sponsor tecnico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità, con l’utilizzo di tessuti Eco Fabric, al 100% provenienti da plastica riciclata, per la produzione dei kit gara.

La nuova ‘Home’ ha il collo a polo in maglieria blu con scollo a V. La maglia ha quattro bande verticali rossoblù all’interno delle quali, tono su tono, in grafica embossata, sono presenti i loghi del Bologna Fc 1909. Le maniche sono blu con bordo rosso, il retro del collo è personalizzato con la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel quartier generale dello sponsor tecnico. Nel retrocollo esterno, è stampata in rosso “WE ARE ONE”, claim identificativo del Club. Sul petto, in stampa siliconata, a sinistra, il logo del Bologna Fc 1909, a destra e in bianco il Macron Hero. I pantaloncini sono bianchi con una banda diagonale rossa sulla coscia anteriore destra che diventa blu su quella posteriore sinistra. I calzettoni blu hanno davanti la scritta BOLOGNA in rosso, stesso colore della V posta sul polpaccio.

La versione ‘Away’ è bianca con collo a polo in maglieria. Il particolare pattern con loghi embossati è presente sulle maniche, con bordo rosso a destra e blu a sinistra, e nel retrocollo esterno. Il kit da trasferta è caratterizzato da una banda diagonale rossoblù, a partire dalla spalla sinistra per tutta la lunghezza della maglia, con all’interno una sottile linea bianca. Il retrocollo è personalizzato come nella Home e anche in questo caso, nella lunetta esterna sotto al colletto, è presente, in rosso, la scritta “WE ARE ONE”. Il logo del Bologna FC 1909 è al centro per non sovrapporsi alla banda diagonale, a destra è presente il Macron Hero in silicone blu. I pantaloncini sono blu con banda diagonale rossa sulla coscia sia davanti che dietro. I calzettoni sono bianchi con bordo superiore blu come blu è la scritta BOLOGNA mentre la V sul polpaccio è rossa.

I nuovi due kit 2023-2024 hanno una vestibilità Body Fit, il principale tessuto utilizzato è Eco Fabric, nello specifico EcoSirenaLight e la presenza del pannello in Eco micromesh sul retro rende i capi più leggeri e traspiranti. I nuovi kit da oggi sono in pre-order sugli store online bolognafcstore.com e macron.com, e presto saranno disponibili negli Official Store del Bologna Fc 1909 e i Macron Sports Hub.

In alto la FOTOGALLERY con tutte le foto.