Bonucci fuori rosa, retroscena Allegri: il regalo e la rottura

CalcioWeb

Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juventus. La notizia è arrivata nella serata di ieri destando una certa sorpresa ma, a dirla tutta, neanche troppa. I tifosi più attenti si erano accorti dei cori “C’è solo un capitano” rivolti a Danilo (da ieri nuovo capitano) al momento del raduno della Juventus. E poi la scorsa stagione sembrava aver messo un punto nella carriera di Bonucci in bianconero.

Scivolato sempre più indietro nelle gerarchie, utilizzato con il contagocce, Bonucci sembrava non rientrare più nei piani di Massimiliano Allegri.

Il regalo

Eppure l’allenatore bianconero gli avrebbe comunque riservato un ultimo regalo. Secondo Dagospia, infatti, l’aver giocato 90′ contro l’Udinese nell’ultima di campionato, post infortunio, sarebbe stata non soltanto l’ultima partita di Bonucci in bianconero, ma avrebbe rappresentato anche il lasciapassare per la convocazione in Nazionale.

“Allegri, come regalo, gli ha fatto giocare la partita numero 500. Una volta saputo che Mancini l’avrebbe convocato in Nazionale solo se avesse giocato contro l’Udinese, Allegri lo ha messo di nuovo in campo“, si legge su Dagospia. Adesso la rottura è definitiva e prende forma una possibile nuova avventura in Serie A.