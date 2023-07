Vi ricordate Borja Mayoral? Trattativa per il ritorno in Italia

CalcioWeb

E’ in corso un’altra giornata importante sul fronte calciomercato in Serie A e continuano ad arrivare notizie interessanti sul fronte trattative. Non solo le big, anche le medie e le piccole iniziano a muoversi con l’obiettivo di costruire squadre competitive e disputare stagioni tranquille.

Un calciatore con la valigia in mano e destinato al ritorno nel campionato di Serie A è l’ex Roma Borja Mayoral. Calciatore spagnolo classe 1997, attualmente gioca in Spagna con il Getafe. E’ un centravanti potente, bravo a difendere il pallone e calciare. Attaccante moderno e dispone di un buon fiuto per il gol. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Real M. Castilla, Real Madrid, Wolfsburg, Levante, Roma e adesso Getafe.

Trattativa per il ritorno in Serie A

Borja Mayoral è in trattativa per il ritorno nel campionato di Serie A. Secondo le ultime notizie è un obiettivo del Genoa, alla ricerca di calciatori di esperienza e qualità dopo la promozione nel massimo torneo italiano.

Il Grifone è in trattativa anche per il ritorno di Piatek, ma la trattativa non è ancora decollata. Così è stato effettuato un sondaggio per l’ex calciatore della Roma. Sullo spagnolo in corsa anche Udinese e Cagliari. Una risposta definitiva è attesa a stretto giro di posta.