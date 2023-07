Cagliari, Ranieri si sbilancia sul futuro: “sarà la mia ultima esperienza da allenatore”

CalcioWeb

Il Cagliari si prepara per la nuova stagione nel campionato di Serie A e l’obiettivo di Claudio Ranieri è quello di raggiungere una salvezza tranquilla. “Credo che questa di Cagliari sarà la mia ultima esperienza da allenatore”. Lo ha detto il tecnico rossoblù, in un’intervista al Tg regionale di Rai Calabria.

“Chiuderò la carriera a Cagliari. L’unica altra possibilità – ha precisato – potrebbe essere una bella nazionale: ci sono rimasto male quando sono andato in Grecia”. Ranieri è tornato sul “bel gesto” al termine della finale dei playoff della B al San Nicola tra il suo Cagliari e il Bari, con l’ordine di cessare gli sfottò agli avversari: “Quando ho sentito quel coro serie B, serie B mi dispiaceva, in fondo stavano anche loro lottando come noi negli ultimi minuti per un traguardo così importante. Per come la vedo io, anche riconoscendo che a volte gli sfottò possono pure essere simpatici, preferisco sempre sostenere la mia squadra, senza pensare agli avversari”.

Nell’intervista Ranieri si è soffermato sul rapporto speciale con Catanzaro, squadra nella quale ha militato per tanti anni. “Sono legato alla Calabria, ci vengo ogni estate e mi auguro che il Catanzaro, zitto zitto, possa fare il doppio salto dalla C alla A. In fondo è già successo”.