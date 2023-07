Calcio sotto shock, calciatore decapitato: il corpo ritrovato in un fiume | NOME

CalcioWeb

Una notizia shock nel mondo del calcio: il calciatore 19enne Hugo Vinicius Skulny Pedrosa, è stato ritrovato decapitato in un fiume. Prima della scomparsa aveva partecipato a una festa presso una stazione di servizio, in Paraguay.

Secondo le ultime notizie il 19enne è stato accompagnato da alcuni amici nei pressi di una casa a Sete Quedas, una città nello Stato del Mato Grosso do Sul.

Poi la terribile scoperta dei resti del ragazzo in un fiume nel comune di Sete Quedas, il Iguatemi. Le parti del corpo sono state portate all’Istituto di Medicina Legale e Odontoiatria per analisi più approfondite. Secondo la stampa brasiliana il riconoscimento è stato possibile grazie a un tatuaggio in memoria del padre defunto. Secondo la Polizia il calciatore è stato vittima di un delitto passionale. Un uomo, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio insieme ad altre persone, è stato arrestato.