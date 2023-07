Calciomercato: André Silva, Scuffet e Ampadu tornano in Serie A

CalcioWeb

Il calciomercato in Serie A entra sempre più nel vivo e le dirigenze sono attivissime in entrata e uscita. E’ appena iniziato un mese importantissimo per definire le strategie delle squadre e gli allenatori sono in contatto con i dirigenti per anticipare le operazioni in attesa dell’inizio delle prime amichevoli.

Il Napoli è sempre più la squadra da battere e l’allenatore Rudi Garcia è in continuo contatto con De Laurentiis per definire le strategie. Attivissime Inter, Milan e Juventus, considerati i pericoli principali per la corsa al titolo. Poi Lazio, Roma e Atalanta.

Le trattative di calciomercato

ANDRE’ SILVA – Vi ricordate Andrè Silva? E’ una vecchia conoscenza del calcio italiano per il passato privo di soddisfazioni con la maglia del Milan. E’ comunque un calciatore di grande talento e in grado di imporsi nel campionato di Serie A. E’ una prima punta in grado di confermare qualità e fisicità. E’ destinato al ritorno nel massimo torneo italiano, alla Lazio di Maurizio Sarri per garantire una soluzione alternativa a Ciro Immobile.

SCUFFET – Il talento ex Udinese si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia del Cluj e si è rilanciato anche per il campionato di Serie A. Il 27enne è in contatto con il Cagliari e l’estremo difensore ha aperto ad un possibile ritorno in Italia. Il club rossoblu continua a muoversi sul mercato ed è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato.

AMPADU – Pronto al ritorno nel campionato di Serie A anche Ampadu, calciatore del Chelsea e della nazionale gallese. La prima esperienza della carriera è stata all’Exeter City, poi il passaggio al Chelsea. Nelle stagioni successive i prestiti con le maglie di Lipsia, Sheffield, Venezia e Spezia. Adesso il ritorno ai Blues, ma solo di passaggio. E’ in trattativa avanzata con l’Udinese, come sostituto di Becao.