Calciomercato Atalanta, Gasperini vola: doppio innesto sulla fascia

CalcioWeb

Anche l’Atalanta inizia a fare la voce sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro continua a confermarsi una bella realtà e la dirigenza è attivissima per costruire una squadra sempre più forte. La decisione è stata quella di continuare il progetto con Gasperini in panchina e sono in corso contatti per ragalare calciatori all’altezza per la prossima stagione.

L’Atalanta ha praticamente sistemato la corsia sinistra. Il primo colpo è stato l’arrivo di Sead Kolasinac, ex Arsenal e Schalke 04 e reduce dall’esperienza al Marsiglia. Il suo ruolo nell’11 titolare dell’Atalanta sarà quello di terzo di difesa a sinistra. Sarà invece Mitchel Bakker l’uomo a tutta fascia sulla sinistra nel centrocampo a 5. E’ fatta per l’arrivo dell’ex Psg per 10 milioni di euro.

Chi è Mitchel Bakker

Mitchel Bakker è un calciatore olandese, classe 2000. E’ un terzino sinistro completo, in grado di disimpegnarsi nelle due fasi del gioco. All’occorrenza è stato schierato in difesa e potrebbe alternarsi proprio con Kolasinac.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, la prima esperienza importante è stata con la maglia del Psg. Nel 2021 il passaggio al Bayer Leverkusen per 7 milioni di euro e la definitiva consacrazione. Adesso la nuova avventura in Serie A all’Atalanta con l’obiettivo di imporsi anche nel calcio italiano.