Calciomercato Atalanta, vicino il terzo innesto in poche ore

L’Atalanta è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato. La dirigenza è ambiziosa e l’ultima stagione è stata troppo altalenante. La decisione è stata quella di continuare il progetto con Gasperini in panchina, il tecnico è ormai una garanzia e l’intenzione è quella di affacciarsi alla zona Europa.

Il club nerazzurro ha sistemato la corsia sinistra con gli arrivi di Kolasinac (nel ruolo di terzo di difesa) e Mitchel Bakker come esterno di sinistra. In attesa di definire il futuro dei big Koopmeiners e Hojlund, l’Atalanta è pronta a definire il terzo colpo in poche ore.

Atalanta, innesto nel ruolo di difensore centrale

L’Atalanta è pronta a regalare all’allenatore Gasperini anche il nuovo difensore centrale. E’ avviata la trattativa con l’Udinese per l’arrivo in nerazzurro di Rodrigo Becao. L’offerta molto importante è stata di 10 milioni di euro più due di bonus.

Rodrigo Becao è un calciatore brasiliano dell’Udinese. E’ un difensore centrale classe 1996 in grado di giocare da centrale o da terzo a destra. Si tratta di un calciatore dotato di una buona tecnica e molto forte nel gioco aereo. La prima esperienza è stata al Bahia, poi il passaggio al CSKA. Dal 2019 la definitiva consacrazione con la maglia dell’Udinese.