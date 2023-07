Calciomercato, arrivano conferme: Bernardeschi verso il ritorno in Serie A

CalcioWeb

Una notizia esclusiva svelata da CalcioWeb addirittura il 18 maggio: l’ex Juventus Federico Bernardeschi si avvicina a grandi passi al ritorno in Serie A. L’esperienza dell’attaccante con la maglia del Toronto non è stata di certo entusiasmante e le ultime settimane sono state di grande tensione.

Il rendimento in campionato non è stato all’altezza, la squadra occupa la penultima posizione in classifica ed è reduce da una serie di sconfitte consecutive. Nel mirino sono finiti soprattutto i big con riferimento a Bernardeschi e Insigne.

Bernardeschi verso il ritorno in Serie A

Federico Bernardeschi è un calciatore italiano classe 1994. Si tratta di un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di disimpegnarsi in diverse posizioni dell’attacco, soprattutto esterno a destra e a sinistra. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, la prima vera esperienza è stata al Crotone. Si dimostra subito un calciatore di talento e torna in viola. Il definitivo salto di qualità si registra alla Juventus, l’esperienza in bianconero è comunque dai due volti ma nel complesso positiva. Nel 2022 passa in MLS, al Toronto.

Adesso è in trattativa per il ritorno nel campionato di Serie A. E’ il principale obiettivo per il ruolo di attaccante esterno al Bologna ed è stato individuato come sostituto di Orsolini. Le parti sono in contatto per valutare tutti gli aspetti economici.