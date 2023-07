Calciomercato Bologna, due regali per l’allenatore Thiago Motta

CalcioWeb

Il Bologna ha deciso di continuare il progetto con Thiago Motta e le prospettive in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A sono interessanti. La squadra è reduce dalla salvezza tranquilla della scorsa stagione e l’intenzione della dirigenza è quella di migliorare la rosa in ogni reparto.

In attesa di definire le strategie in uscita, il Bologna è sempre più attivo in entrata con l’obiettivo di regalare una squadra forte all’allenatore Thiago Motta. L’allenatore ha rispedito al mittente offerte importantissime e l’obiettivo è quello di migliorare l’ultimo posizionamento in classifica.

Calciomercato Bologna, doppio innesto per Thiago Motta

Il prossimo innesto per Thiago Motta potrebbe essere Ballo-Toure, l’accordo con il Milan è stato raggiunto e adesso si aspetta una decisione definitiva del calciatore. Si tratta di un terzino sinistro bravo in entrambe le fasi con possibilità di giocare anche da centrale in una difesa a quattro.

Per la trequarti il nome è quello di Aleksej Miranchuk, reduce dall’esperienza al Torino ma di proprietà dall’Atalanta. Il russo è in grado di regalare tante soluzioni al Bologna sia a centrocampo che in zona più avanzata, è dotato anche di un ottimo tiro e di buona qualità. Le parti sono in contatto per individuare la giusta valutazione economica.